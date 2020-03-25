محمد فهمي: نتضرع الى العذراء ان تنقذ لبنان والعالم بأسره من هذه المحنة

أشار وزير الداخلية محمد فمي في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "للسيّدة العذراء مكانتها في الإنجيل المقدس والقرآن الكريم، وجعلت من تلاقي المسيحية والإسلام اكثر من حدث أو موعد سنوي".
واضاف: "نتضرع اليها في هذا اليوم المبارك ان تنقذ لبنان والعالم بأسره من هذه المحنة"، وختم قائلا "كل عيد وأنتم بخير".
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