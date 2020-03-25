محمد فهمي: نتضرع الى العذراء ان تنقذ لبنان والعالم بأسره من هذه المحنة

أشار وزير الداخلية محمد فمي في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "للسيّدة العذراء مكانتها في الإنجيل المقدس والقرآن الكريم، وجعلت من تلاقي المسيحية والإسلام اكثر من حدث أو موعد سنوي".

واضاف: "نتضرع اليها في هذا اليوم المبارك ان تنقذ لبنان والعالم بأسره من هذه المحنة"، وختم قائلا "كل عيد وأنتم بخير".