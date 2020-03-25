ارتفاع الاصابات في المانيا الى 31554 اصابة و149 حالة وفاة

ارتفع عدد الاصابات في ​المانيا​ الى 31554 اصابة وتوفي 149 شخصاً.

هذا وأعلنت الحكومة الألمانية =أن العالم بات يواجه "وباء عالميا" مع تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تنظر إلى الوضع "بجدية كبرى" مع تزايد عدد الإصابات بشكل متواصل.

=وكانت منظمة الصحة العالمية قد توقعت في وقت سابق أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء "كوفيد 19".

وباتت إيطاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ العدد حتى الآن 5500 حالة.