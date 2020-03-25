يحيى خميس: تعاونية موظفي الدولة مستثناة من قرار التعبئة العامة

أكد المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة صور لبنان ان "التعاونية تقدم خدمات بمجال الطبابة والإستشفاء وادوية أمراض مستعصية للمستفيدين من خدماتها وهي مستثناة من قرار التعبئة العامة، ونحن أخذنا قرار فتح مراكزنا والمداورة بين الموظفين".
وأوضح انه "حصرنا الإستشفاء بالحالات الطارئة والضرورية منعا لاكتظاظ الوافدين داخل التعاونية والمستشفيات"، مؤكدا ان "الادوية متوفرة حاليا والودواء الذي لا يتوفر لدينا نعطي سلفة لشرائه".
ولفت إلى ان "كنا قد أصدرنا تعميما طلبنا فيه من المستشفيات ان تتعامل بموضوع معاملات الاستشفاء عن طريق ارسال المعاملات عبر الوسائل الالكترونية أو عبر الفاكس والواتسآب وبالتالي الموظفين يقومون بالرد بنفس الطريقة وتؤخذ الموافقة بشكل سريح دون الحاجة لحضور المريض إلى التعاومنية، وهذا أمر يخفف من حضور الوافدين إلى التعاونية ومقراتها ويسهل من حالة الانضباط في حصر التجول إلا عند الضرورة". وأشار إلى ان "الأصدء حول هذا القرار إيجابية حتى الساعة".
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