روحاني: تخطينا الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا

اعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ انه تخطينا الموجة الأولى من انتشار ​فيروس كورونا​ وهناك تحذيرات من الموجة الثانية، لافتا إلى ان " 60% من ​المستشفيات​ أصبحت خالية لكنه قد يغلق المنتزهات". وشدد على انه سينفذ قرارات أكثر تشددا غدا".

وكان المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ الإيرانية كيانوش جهانبور، أعلن أمس، إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 122 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ووصل إلى 1934 حالة وفاة.

وأضاف جهانبور، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض ارتفع بواقع 1762 حالة، خلال نفس الفترة، ووصل إلى 24811 إصابة. وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون الرسمي، نقلا عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن نصف عدد الموظفين الحكوميين تقريبا يمكث في المنازل، في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.