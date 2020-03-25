شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "مشروعات البرلمان" تطالب بالتبرع لتوفير أجهزة تنفس صناعى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية اتخذت كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وكان أخرها حظر تجول المواطنين وحركتهم فى الطرقات لمكافحة الفيروس، مشيرًا إلى أن الدور أصبح على المواطن المصرى لمساعدة الدولة فى التصدى لهذا الوباء المستجد، مطالبة بضرورة تدشين حملات للتبرع لتوفير أجهزة تنفس صناعى وأسرة عناية مركزة للمستشفيات لمواجهة كورونا.

وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن الحكومة لن تستطيع بمفردها مواجهة فيروس كورونا، موضحة أنه لابد من تضافر الجهود فى المجتمع المدنى وهيئات خاصة وكوادر ومصالح حكومية لتوعية المجتمع بخطورة هذا الفيروس الجديد.

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وأشارت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن العديد من المواطنين فى الأرياف والقرى لديهم أزمة حول عدم الوعى بالخطر التى تواجهه الدولة المصرية بسبب فيروس كورونا، متابعة: إننا أمام نقطة تحدى خلال هذا الأسبوع فإذا لم نصل إلى الـ1000 حالة سنخرج من دائرة الخطر، موضحة ضرورة تكاتف الجهود حتى لا تفلت الأمور عن السيطرة.

واستطردت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب: الحكومة عملت ما تستطيع أن تفعله ونحن كمجتمع وأفراد يجب أن يكون هناك انتفاضة لتجهيز مستشفيات بعمالة مكثفة، دعم المستشفيات والتبرع من أجل توفير أجهزة تنفس صناعى وحجر عناية مركزة لمواجهة أى أزمة قد تحدث، موضحة أن إيطاليا التى كنت ثانى أفضل خدمة صحية بعد فرنسا تواجه أزمة صحية كبيرة بسبب تزايد عدد الإصابات بهذا الفيروس الجديد، وهو ما تسبب فى تزايد حالات الوفيات فى روما.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن المجتمع والجمعيات الأهلية عليهما دور كبير فى التبرع للمستشفيات لتوفير أسرة عناية مركزة وأجهزة لمواجهة أى طارئ قد تشهده الدولة بسبب هذا الفيروس ولنكون على أهبة الاستعداد المسبق له.