حالة الطوارىء الصحية.. مطالب حقوقية بتأجيل أحكام الإفراغ طوال مدة الحجر الصحي

في ظل حالة الطوارئ الصحية، التي فرضها فيروس كورونا في المغرب؛ دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى تأجيل تنفيذ أحكام إفراغ المنازل، طوال مدة الحجر الصحي.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة الإدريسي بوغنبور، مستشارة منتدبة في اللجنة الوطنية لرصد الخروقات في المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ”اليوم 24″، إنها “تلقت اتصالات تتعلق بتنفيذ بعض الافراغات في حق بعض المواطنين”، مبرزة أن “بعض المواطنين فوجئوا بتنفيذ حكم ليجدوا أنفسهم في الشارع في هذه الفترة، التي تتطلب منا المكوت الإجباري في البيوت، وقاية من فيروس كورونا”.

وناشدت المتحدثة ذاتها “الجهات المشرفة على تنفيذ أحكام الإفراغ، أو الجهات الآمرة به تأجيل تنفيذ هذه الأحكام طوال فترة الحجر الصحي، من أجل ضمان سلامة المواطنين في هذه الفترة الحساسة، التي يمر منها المغرب”.

يشار إلى أن المغرب دخل في حالة الطوارئ الصحية، منذ يوم 20 مارس الجاري، التي من المفترض أن تمتد إلى غاية 20 أبريل المقبل.