الصحة الإسرائيلية: حالة وفاة رابعة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة مسن (76 عاما) في مستشفى "شيبا" في رمات غان، جراء إصابته بفيروس كورنا، لترتفع عدد الوفيات إلى 4، فيما سجلت 1930 إصابة حتى مساء الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم نقل المسن إلى المستشفى يوم الإثنين الماضي، حيث تم إخضاعه للعلاج في وحدة الإنعاش وكانت حالته خطيرة، وشخص بإصابته بفيروس كورونا، علما أنه كان يعاني من أمراض مستعصية ومزمنة.

وتأتي حالة الوفاة بعد ساعات من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على شبه الإغلاق الشامل والتقييدات الجديدة للحد من انتشار الفيروس في البلاد، حيث ستدخل التقييدات حيز التنفيذ مساء اليوم الأربعاء، على أن تستمر لمدة أسبوع مع إمكانية تمديد التقييدات بموجب أنظمة الطوارئ.

وبموجب التقييدات الجديدة سيحظر الخروج من البيت في حالات الضرورة لشراء مواد غائية وتموينية ومستلزمات طبية وأدوية، على أن يسمح لشخص واحد فقط، الخروج من المنزل لشراء هذه المستلزمات، كما سيسمح بالتجوال على بعد 100 متر من المنزل.