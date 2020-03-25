حالة الطقس: أجواء ربيعية مستقرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود أجواء ربيعية، ويكون الطقس مستقرا ومعتدلا نهارا في معظم المناطق مع ظهور الغيوم المتفرقة في السماء، ومائلا للبرودة قليلا في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة في معظم المناطق وباردة نسبيا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بأجواء شبه خماسينية ، وتسود أجواء دافئة في مختلف المناطق، وتهب رياح جنوبية شرقية نشطة أحيانا، وترتفع مستويات الغبار خصوصاً جنوب البلاد.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتنقشع الأجواء شبه الخماسينية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة في بقية المناطق.

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وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، مع فرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح غربية.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الفرصة مواتية لهطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح غربية نشطة أحيانا.

بينما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء مستقرة معتدلة عموما خصوصا في المناطق السهلية والساحلية ومائلة للبرودة قليلا في الجبال، وتتواجد في السماء سحب متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية.