تحري هلال رمضان يوم 23 نيسان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد أن اليوم، الأربعاء، هو المتمّم لشهر رجب، وبناءً عليه سيكون غدا الخميس هو غرة شعبان 1441 هـ، وتحري هلال شهر رمضان لعام 1441 هـ سيكون يوم الخميس 23 نيسان/ أبريل 2020 م.

وأضاف المجلس الإسلامي للإفتاء أنه "بهذه المناسبة الكريمة نتضرع إلى الله تعالى بأن يهلّ علينا شهر رمضان وقد دفع عنّا البلاء والوباء وشملنا وبلطفه ورحمته الواسعة" .

وذكّر المجلس أن "من كان عليه قضاء من رمضان السّابق وبوسعه وقدرته القضاء أن يبادر لقضاء ما فاته قبل أن يأتي رمضان جديد".