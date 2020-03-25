شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..تعرف على عدد الكمامات التي ينتجها "التموين العسكري" بعدن في اليوم الواحد والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 مارس 2020 تقوم دائرة الامداد والتموين العسكري بالعاصمة عدن بعمل متواصل رفدا للاحتياجات اللازمة والمطلوبة وبشكل متواصل ومستمر.

Advertisements ويقوم معمل الخياطة التابع لدائرة الامداد والتموين العسكري بالعاصمة عدن وضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فايروس كورونا من انتاج 5000 كمامة في اليوم الواحد. وياتي انتاج هذا العدد من الكمامات لتغطية العجز الكبير في توزيع الكمامات واختفاؤها من السوق المحلي ولسد تغطية الاحتياجات الضرورية لها خاصة في هذة المرحلة بالذات.

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