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بنما تفرض حجرا صحيا للحد من كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 25 مارس 2020

تسابق الدول حول العالم الزمن للحد من تفشي فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 18 ألف شخص في أنحاء المعمورة.

 

بنما الدولة الأولى في أمريكا الوسطى من حيث عدد المصابين بالفيروس الذي بلغ 443 حالة، أعلن رئيسها لورننتينو كورتيزو، فرض حجر صحي شامل وإلزامي، في سائر أنحاء البلاد، للحد من تفشي الوباء.

 

وقال كورتيزو في تغريدة على "تويتر"، إن هذا الإجراء الاستثنائي سيدخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء، وسيستمر إلى أجل غير مسمى.

 

 

وأوضح كورتيزو أن القطاعات المستثناة من هذا الحجر هي سلسلة الإنتاج الغذائي والطواقم الطبية وقوات الأمن والمصارف ومتاجر الأغذية.

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وأشار إلى أنه سيُسمح للمواطنين بالخروج من منازلهم لمدة ساعتين يومياً فقط للتزود بالطعام والدواء.

 

يُشار إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في بنما بلغ 8 حالات.

 

وبذلك تنضم بنما إلى قائمة طويلة من الدول التي فرضت إجراءات مشابهة للحد من تفشي الوباء الذي ظهر للمرة الأولى، نهاية العام الماضي، وسط الصين.

 

وبلغ عدد المصابين به حتى اليوم أكثر من 400 ألف نسمة حول العالم توفي منهم أكثر من 18 ألف شخص.

 

ومساء الثلاثاء، تخطى عدد الأشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول العالم لمكافحة الوباء 2,6 مليار نسمة، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

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