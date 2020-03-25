بـ2 تريليون دولار.. البيت الأبيض ومجلس الشيوخ يواجهان كورونا

الأربعاء 25 مارس 2020

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض وافقا، اليوم، على خطة تحفيز بقيمة تريليوني دولار للتصدي لانعكاسات كورونا.



وتتضمن خطة الإنقاذ الأمريكية مبلغ 130 مليار دولار لدعم المستشفيات.

وأعلن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، صباح اليوم الأربعاء، توصل مجلس الشيوخ والبيت الأبيض والديمقراطيين لاتفاق بشأن خطة تحفيزية لمكافحة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.

Advertisements

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إريك أويلاند، المستشار بالبيت الأبيض، أنه يأمل في تعميم نص مشروع القرار صباح اليوم.

ويأتي الاتفاق على الخطة وسط توقعات بأن تكون الولايات المتحدة في طريقها لتصبح البؤرة الأبرز عالميا لفيروس كورونا.

وقادت الآمال في التوصل إلى هذا الاتفاق إلى صعود الأسهم الآسيوية خلال التداولات اليوم الأربعاء، وذلك غداة مكاسب قوية في وول ستريت.