شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تصد تسللا شمال التحيتا بالحديدة وتأسر قياديا حوثيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 مارس 2020 أسرت القوات المشتركة قيادي تابع لمليشيات الحوثي إثر تصديها لمحاولة تسلل لعناصر حوثية شمال مدينة التحيتا جنوب الحديدة.

Advertisements وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة” إن قوات اللواء السادس عمالقة تصدت لمحاولة تسلل لمجموعة من عناصر عناصر الحوثيين بكل حزم وأجبرت الأخرين على الفرار والتراجع، فيما وقع قيادي ميداني حوثي أسيراً في قبضة القوات المشتركة. وتواصل القوات المشتركة توجيه الصفعات والضربات الموجعة للمليشيات الحوثي جراء خرقها وتصعيدها العسكري المتواصل للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة.

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