شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 6 وفيات و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 مارس 2020 أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تسجيل 6 وفيات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس في البلاد إلى 126 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة في كوريا الجنوبية أنه تم أيضا خلال هذه الفترة تسجيل 100 حالة إصابة بكورونا لتبلغ حصيلة الإصابات 9137 . Advertisements وأضافت أن عدد من تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ارتفع إلى 3730 شخصا.

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