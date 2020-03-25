شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وفيات جديدة و100 إصابة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 مارس 2020 أعلنت كوريا الجنوبية، الأربعاء، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الوباء في البلاد إلى 126 حالة.

Advertisements ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة في كوريا الجنوبية أنه تم أيضا خلال هذه الفترة تسجيل 100 إصابة جديدة بكورونا لتبلغ حصيلة الإصابات 9137. وأضافت أن عدد من تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ارتفع إلى 3730 شخصا.

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