شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتفق على خطة اقتصادية لمكافحة تأثير كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، صباح اليوم الأربعاء عن توصل مجلس الشيوخ والبيت الأبيض والديمقراطيين لاتفاق بشأن خطة تحفيزية لمكافحة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إريك أويلاند، المستشار بالبيت الأبيض، إنه يأمل في تعميم نص مشروع القرار صباح اليوم.
ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل.
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