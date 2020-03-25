شكرا لقرائتكم خبر عن 9137 حالة إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى 9137 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9137 حالة إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.