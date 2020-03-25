وفاة وزير الدفاع السوداني

توفي وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال الدين عمر بأزمة قلبية.

وبحسب ما ذكرته وسائل اعلامية فأن عمر توفي في جوبا عاصمة جنوب السودان.

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جدير بالذكر أن الفريق أول عمر كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.

وكان عمر عضوا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.