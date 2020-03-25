وفاة زعيم 'الزرادشتية' في إيران بكورونا.. ماذا تعرف عن هذه الديانة؟

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة أفلاطون سوهرابي رئيس الجمعية الزرادشتية في مدينة شيرا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد التلفزيون أن سوهرابي، زعيم الديانة الزرادشتية، توفي عن عمر يناهز 72 عاماً في مستشفى بمدينة شيراز كان يتلقى العلاج فيها بعد إصابته بالفيروس.

وتعتبر إيران من أكثر دول العالم تضرراً بفيروس كورونا، فقد تفشى الفيروس في جميع المدن الإيرانية، وأصيب به أكثر من 24 ألف شخص، وتوفي نحو 1924 آخرين.

والديانة الزرادشتية هي واحدة من أقدم الأديان في العالم والتي لم تنقطع ممارستها حتى الآن، وكانت الدين الرسمي للإمبراطوريات الأخمينية والبارثية والساسانية.

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وتعد واحدة من أقدم الديانات التوحيدية في العالم، إذ ظهرت في بلاد فارس قبل 3500 سنة، وهي تعتمد على تقديس عناصر الطبيعة خاصة الشمس فهي لها حٌرمة عظيمة في هذا الدين، إلا أن النار أعظم شأنا، لذلك دخلت كعامل رئيسي في عباداتهم، وبيوت النار هي مراكز العبادة والتقديس لهذا الدين.

كما يسود اعتقاد بأن أتباع هذه الديانة يعبدون النار، إلا أنه وفقاً لتعاليم هذه الديانة يعتبرون النار والماء أدوات من طقوس الطهارة الروحية.

ويتراوح عدد أتباع هذه الديانة حول العالم من 110 -120 ألف شخص.