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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيوزيلندا تعلن الطوارئ العامة للسيطرة على كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الأربعاء، حالة الطوارئ الوطنية لمدة 7 أيام؛ لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقالت أرديرن، في خطاب ألقته بالبرلمان النيوزيلندي، إن "فرض حالة طوارئ يهدف للحفاظ على حياة الأشخاص جراء انتشار الفيروس في البلاد".
وأوضحت أن حالة الطوارئ الوطنية التي ستدخل البلاد لأعلى مستوى من التنبيه سيتم تطبيقها اعتبارا من منتصف الليل، مشيرة إلى أنها تتوقع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.
من جانبها، قالت سارة ستيوارت بلاك، المدير العام لهيئة إدارة طوارئ الدفاع المدني في مؤتمر صحفي إن الطوارئ ستكون لسبعة أيام قابلة للتمديد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت إلى أن ذلك سيمكن المسؤولين من تعبئة الموارد اللازمة وتسخير الإمكانات اللازمة للتصدي لتفشي الفيروس.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات في البلاد أنه تم تسجيل 50 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 205 أشخاص.
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