بسبب كورونا.. صناديق التقاعد الأمريكية تتكبد خسارة تريليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وكالة موديز قالت إن صناديق التقاعد العامة الأمريكية تواجه خسائر استثمارية بنحو 21% في المتوسط حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.



وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية "موديز"، إن انهيار السوق والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا أفضت إلى خسائر استثمارية بنحو تريليون دولار لصناديق التقاعد العامة الأمريكية.

وأضافت، الثلاثاء، أن الصناديق تواجه خسائر استثمارية بنحو 21% في المتوسط للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، بناء على وضع مؤشرات الأسواق في 20 مارس/آذار الجاري.

ونال انتشار كوفيد-19، المرض الذي يسببه الفيروس، والإغلاقات العامة التي أعلنتها الحكومة بعدد من الولايات من أسواق الأسهم، حيث محا المؤشر داو جونز الصناعي مكاسب 3 سنوات في شهر واحد.

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وقال توم آرون، نائب رئيس موديز، في بيان: "ما لم يحدث انتعاش درامي لأسواق الاستثمار، فإن خسائر استثمارات التقاعد في 2020 ستكون نقطة تحول مهمة".

وبحسب "موديز"، ما لم يجر تعويض خسائر الاستثمار، فإن الحكومات قد تواجه زيادة بنحو 60% في مساهمات التقاعد للسنة المالية 2021 من أجل الحيلولة دون تنامي الالتزامات غير الممولة.

وأكدت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا، الجمعة، أن صناديق السندات سجلت نزوحا قياسيا للتدفقات بقيمة 109 مليارات دولار خلال أسبوع بعد عمليات بيع جميع الأصول في السوق، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا، الجمعة، أن عمليات بيع جميع الأصول في السوق أدت إلى تراجع حاد في كل فئة من فئات الأصول تقريبا.

وأدى انتشار حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا خارج الصين إلى إطلاق عمليات بيع ضخمة في سوق الأسهم.

وسحب المستثمرون ما قيمته 20.7 مليار دولار من الأسهم مع نزوح 20.2 مليار دولار في يوم واحد فقط، وهو مستوى قياسي.