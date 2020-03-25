السجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين عقوبة نشر صور مخالفات حظر التجول في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت النيابة العامة السعودية أن من يقوم بنشر صور أو مقاطع فيديو لمخالفات حظر التجول في السعودية الذي يبدأ من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، ستتم معاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.



وحذرت النيابة العامة في المملكة، من "إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية".

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وأكدت أن ذلك "يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال".

وأوضحت أن العقوبة ستطبق على المخالفين دون أن تطال المُساءلة المُبلغين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).