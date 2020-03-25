الصين تعلن شفاء 73650 شخصاً وتسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الصين أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ارتفع إلى 73650 ، فيما سجلت 4 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3281 حالة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الأربعاء أنه تم أيضا تسجيل 47 إصابة بالفيروس جميعها لأشخاص وافدين وليست هناك أي إصابة محلية.

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وأشارت الوكالة إلى أنه بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 81218 شخصا.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ارتفع إلى 73650 .