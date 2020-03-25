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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن شفاء 73650 شخصاً وتسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت الصين أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ارتفع إلى 73650 ، فيما سجلت 4 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3281 حالة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الأربعاء أنه تم أيضا تسجيل 47 إصابة بالفيروس جميعها لأشخاص وافدين وليست هناك أي إصابة محلية.
وأشارت الوكالة إلى أنه بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 81218 شخصا.
وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ارتفع إلى 73650 .
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