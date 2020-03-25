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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تايلاند تعلن تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 934 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت السلطات في تايلاند تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 934.
وأعلنت كوريا الجنوبية، الأربعاء، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الوباء في البلاد إلى 126 حالة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة في كوريا الجنوبية أنه تم أيضا خلال هذه الفترة تسجيل 100 إصابة جديدة بكورونا لتبلغ حصيلة الإصابات 9137.
وأضافت أن عدد من تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ارتفع إلى 3730 شخصا.
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