شكرا لقرائتكم البيت الأبيض ومجلس الشيوخ يتفقان على خطة تحفيز بـ 2 تريليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتفق البيت الأبيض ومجلس الشيوخ على خطة تحفيزية للاقتصاد بـ 2 تريليون دولار. وبينما لم تعلن عن تفاصيل خطة التحفيز، تتضمن الخطة 130 مليار دولار لدعم المستشفيات، وفقا لما نقلته رويترز. وقالت وكالة بلومبيرغ إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على خطة الإنقاذ اليوم الأربعاء، قبل أن تصل إلى مجلس النواب لإقرارها، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى مكتب الرئيس الأميركي ترمب لإقرارها.

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