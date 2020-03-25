وفاة وزير الدفاع السوداني بسبب «ذبحة صدرية»

ذكرت قناة "العربية الحدث" أن وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، قد توفي صباح اليوم الأربعاء، إثر ذبحة صدرية في جوبا عاصمة جنوب السودان.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الجيش السوداني إعلانه وفاة وزير الدفاع الفريق عمر، إثر ذبحة صدرية أصابته في العاصمة جوبا جنوب السودان.

وأفادت عدد من وسائل الإعلام السودانية بأن وزير الدفاع السوداني توفي بدولة جنوب السودان إثر إصابته بذبحة صدرية.

ونقل موقع "راكوبة نيوز" السوداني عن مصادر له قولها إنه من المقرر أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى العاصمة السودانية الخرطوم.