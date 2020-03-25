يعقوب: الانهيار الصحي والنفسي والاقتصادي نزل على الشعب في وقت واحد

شدد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي على "التعاون والتكاتف وخاصة الميسورون الذين لن ينفعهم مالهم اذا غزا الوباء وجاع الناس"، شاكرا ​الحكومة​ على "الإعفاءات وتأجيلها"، داعيا إياها الى "رحمة المساجين، فواقع الانهيار الصحي والنفسي والاقتصادي نزل على الشعب في وقت واحد، وهذا لا ينفع معه المواعظ والندآت الفارغة".

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