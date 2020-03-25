جائزة الأكاديمية العربية: بدء تسجيل حلقات تعليمية لصفوف الشهادتين المتوسطة والثانوية

أعلنت "​جائزة الأكاديمية العربية​" في بيان أنه "إيمانًا منّا باهميّة العمل التطوّعي في هذا الظّرف العصيب، بدأت "جائزة الأكاديمية العربية" تصوير حلقاتٍ تربويّة تعليميّة مُخصّصة لمُتعلّمي صفوف الشّهادتين المتوسّطة والثّانوية في كلّ المواد، تحت عنوان (إمتحانات 2020)"، داعية "الزّملاء المتطوّعين الرّاغبين في المساهمة في هذا العمل التّربويّ – الوطنيّ الّذي سيُعرض عبر شاشة التّلفاز، الاتّصال على الرّقم 76/395839 لتحديد موعد للتّسجيل، بعد الاتّفاق على الدّرس والصّف المعنيّ، مع الإشارة إلى أنّ القاعة سيقتصر التّواجد فيها على المُصوّر والأستاذ- المعلّمة لموجبات صحيّة وحفاظًا على سلامة الجميع".

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