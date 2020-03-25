الجمهورية: وزارة الشؤون الاجتماعية ترسم خطة لمساعدة العائلات المنكوبة

كشفت مصادر متابعة أنه "في هذا المناخ المأزوم، تمضي ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ في رسم معالم خطة المساعدات للعائلات المنكوبة، وهي الخطة التي يفترض ان يبدأ تنفيذها قريباً جداً".

وأوضحت المصادر نفسها انّ "إحصاء العائلات المُحتاجة سيبدأ من خلال لوائح الأكثر فقراً المتوافرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن سيتمّ تعديلها لتشمل عائلات جديدة، أصبحت ضمن عديد المحتاجين جرّاء ​الأزمة​ الأخيرة، وسيتمّ دمجها مع اللوائح التي تعمل عليها ​البلديات​ حالياً، من أجل إيصال المساعدات الى أكبر عدد ممكن من الاشخاص".

وأوضحت المصادر انّ "تمويل برنامج المساعدات سيتمّ من خلال مصادر عدَّة تتضمّن مساهمة حكومية، وتبرعات من أفراد، ومساهمات من المنظمات الدولية سواء عبر هبات أو قروض".