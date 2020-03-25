الجمهورية: اتجاه لتعيين نواب حاكم مصرف لبنان بجلسة الحكومة غدا

علمت "​الجمهورية​" انّ جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً مؤلف من 11 بنداً، وهناك اتجاه الى تعيين نواب حاكم ​مصرف لبنان​ الاربعة ولجنة الرقابة على ​المصارف​ والاسواق المالية.

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