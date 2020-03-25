الجمهورية: الحكومة ستخصص مبلغ 15 مليارليرة لتأمين حصص غذائية

أشارت مصادر عبر "الجمهورية" الى أن "​الحكومة​ قرّرت تخصيص مبلغ يفوق الـ 15 مليار ليرة لتأمين حصص غذائية ستوزّع على اكثر من مئة الف عائلة موزّعة على كل البلدات اللبنانية، وستقدم لكل عائلة سلتان، واحدة غذائية وأخرى للتعقيم والتنظيف قيمتهما 180 الف ليرة."، لافتة الى أنه "سيكون عدد المستفيدين منها نحو 500 الف شخص باحتساب العائلة مؤلفة من 5 افراد، وسيتم تعقيم الحصص الغذائية في ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ قبل توزيعها".

ولفتت الى أن وزير الشؤون ​رمزي مشرفية​ أعلن أنّ تنفيذ هذه العملية سيتم عبر ​البلديات​ والمجالس الاختيارية في القرى بإشراف مراكز الخدمات الانمائية وفروعها و​الجيش اللبناني​، وبالاستعانة مع "داتا" برنامج العائلات الاكثر فقراً بعد فلترتها.