عبدالله شكر حسن لتخصيصه مستشفى سبلين الحكومي بمبلغ 75 مليون ليرة

شكر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، لـ"تخصيصه ​مستشفى​ ​سبلين​ الحكومي بمبلغ 75 مليون ليرة لبنانية، تحضيرا لإستقبال مرضى ​كورونا​ من أبناء الإقليم، وحجز حصة المستشفى من التجهيزات والمعدات المطلوبة لتغطية المهام والوظائف الطبية الضرورية".

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