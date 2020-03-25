"الجمهورية": قرار تمديد التعبئة اسبوعين اتخذ وسيعلن عنه بجلسة الحكومة غدا

علمت "​الجمهورية​" انه تم اتخاذ قرار بتمديد التعبئة العامة لمدة اسبوعين إضافيين بعد التاسع والعشرين من هذا الشهر، مع الاستمرار في اقفال ​المطار​ والحدود البرية والبحرية والمائية، وسيعلن عن هذا الامر في جلسة ​مجلس الوزراء​ المقرة غداً.

واشارت المعلومات الى انّ وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي مشرفية​ طرح في مستهل الجلسة خطة لمساعدة العائلات المنكوبة، طالباً مبالغ مالية لتأمين حصص غذائية لها، فأبلغه رئيس الحكومة انه نسّق مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لتعديل المادة 32 من ​قانون البلديات​ بشكل يتيح لها استخدام الاموال المخصصة لها في تقديم ​مساعدات​ غذائية واجتماعية.