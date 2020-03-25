السلطات التركية تحجر على 142 مواطنا أتوا من لندن خوفا من كورونا

فرضت ​السلطات التركية​، حجرًا صحيًا على 142 مواطنًا أتوا من العاصمة البريطانية، لندن إلى مدينة ​إسطنبول​، للتأكد من خلوهم من ​فيروس كورونا​ المستجد(كوفيد-19). وأجرت السلطات التركية الفحوصات اللازمة لهم، وعقب ذلك اصطحبتهم قوات الشرطة في حافلات إلى سكن للطلاب الجامعي بمدينة سكاريا، غربي البلاد.

وفي إطار التدابير ذاتها سبق للسلطات التركية أن حجرت 981 مسافرًا عائدًا من الخارج في 5 مبانٍ للسكن الجامعي بمدينة سكاريا عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، غربي البلاد.

يذكر ان انتشار فيروس كورونا أجبر دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض ​حظر التجول​، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.