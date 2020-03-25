وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في ولاية هيرات

أشارت ​وزارة الصحة​ الافغانية الى أنه "تم تسجيل أول وفاة ب​فيروس كورونا​ في ولاية هيرات غربي البلاد".

هذا وأعلنت السلطات الأفغانيةتسجيل أول اصابة ب"كورونا" في هيرات في 24 شباط الماضي، مضيفة:"تم بعدها اعلان حالة الطوارئ في الولاية المتاخمة لإيران، التي بدورها أكدت حتى الآن وفاة 12 شخصا جراء إصابتهم بـ"كورونا" وتسجيل 47 إصابة".

وتعاني أفغانستان من الفقر وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسط استمرار النزاع الدامي الذي تعيشه البلاد منذ 18 عاما.