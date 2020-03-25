فتح سور الصين العظيم جزئيا أمام الزوار بعد اغلاقه لفترة بسبب كورونا

تم فتح قسم بادالينغ الشهير ب​سور الصين العظيم​ في بكين، جزئيا بعد اغلاقه لحوالي شهرين بسبب تفشي مرض ​فيروس كورونا​ الجديد (كوفيد-19). وسوف يكون الحد الأقصى لعدد الزوار يوميا 19500، ويتعين على الزوار حجز التذاكر على الموقع الإلكتروني الرسمي وتسجيل بياناتهم الشخصية للحصول على كود صحي، علن أن يتم قياس حرارتهم فور الدخول. وتم تصميم طريق دائري اتجاه واحد لمنع تجمع الجماهير. ومازال طريق التلفريك ومتحف سور الصين العظيم وسور الصين العظيم القديم وبعض القطاعات الأخرى، مغلقة.

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