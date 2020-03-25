اعتقلت قوات الأمن الأوغندية، أكثر من 100 شخص من بينهم أجانب بسبب انتهاكهم للتوجيهات والمبادئ الإرشادية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضحت ان بعض المقبوض عليهم انتهكوا الحجر الصحي الإلزامي الذى يستمر 14 يومًا، كما تسلل آخرون إلى البلاد بعد إغلاق الحدود.
هذا وسجلت أوغندا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ومنذ ذلك الحين اتخذت تدابير صارمة لمنع انتشار المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال اكثر من 100 شخص في أوغندا لانتهاكهم ارشادات الحد من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.