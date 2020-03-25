اعتقال اكثر من 100 شخص في أوغندا لانتهاكهم ارشادات الحد من انتشار كورونا

اعتقلت ​قوات الأمن​ الأوغندية، أكثر من 100 شخص من بينهم أجانب بسبب انتهاكهم للتوجيهات والمبادئ الإرشادية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​. وأوضحت ان بعض المقبوض عليهم انتهكوا الحجر الصحي الإلزامي الذى يستمر 14 يومًا، كما تسلل آخرون إلى البلاد بعد إغلاق الحدود.

هذا وسجلت ​أوغندا​ أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ومنذ ذلك الحين اتخذت تدابير صارمة لمنع انتشار المرض.