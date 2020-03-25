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احتفاء في مستشفى بمدريد بأول حالة تعافي من الفيروس التاجي

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ذكرت وسائل اعلام اسبانية أنه علا تصفيق الأطباء والممرضات احتفاء بأول مريض يخرج متعافيا من عدوى الفيروس التاجي "كورونا" من المستشفى المؤقت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وعبّر الأطباء والممرضات في المستشفى، الذي أقيم في أحد أجنحة قاعة المعارض بمدريد، عن سعادتهم بعودة أول مصاب بوباء "كوفيد – 19"، إلى منزله سالما.

وأكدت الطبيبة، ألبا هرنانديز، بهذه المناسبة: "إنه لمن دواعي سروري أن أتمكن من إعادة المرضى إلى منازلهم وإلى أسرهم"، مضيفة أن هذا الحدث بمثابة محفز وأمل للجميع.

وأعربت الطبيبة الإسبانبة عن الأمل في أن "يتواصل تسريح المزيد من المرضى كل يوم، وأن يعود كل شيء إلى طبيعته".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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