وزير الصحة الكويتي: شفاء 4 مصابين بكورونا وإجمالي المتعافين 43

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، شفاء 4 مصابين ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد إجمالي المتعافين الى 43 شخصا. وكانت الصحة الكوينية أعلنت يوم أمس تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، وشفاء 9 ​حالات​ جديدة. وفي السياق، أقر مجلس الأمة الكويتي، يوم أمس تعديل قانون الوقاية من الأمراض السارية، والذي يتضمن السجن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار كويتي لمخالف التدابير الحكومية، والسجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، لمن يتسبب عمدًا في نقل العدوى إلى شخص آخر.

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