النيابة العامة السعودية تحذر من انتاج صور أو فيديو لمخالفات منع التجول

حذرت ​النيابة العامة​ ​السعودية​ من ‏إنتاج صور أو مقاطع ​فيديو​ لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية.

وأكدت النيابة في بيان أن ذلك "يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ب​السجن​ إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال"، موضحة أن "العقوبة ستطبق على المخالفين، دون أن تطال المساءلة المبلغين".

من جهته، لفت المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، يزيد الحمود، الى أنه "بالإشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتحدث فيه أحد الأشخاص وهو يقود مركبته متحديا لأمر منع التجول، فقد أسفرت عمليات التحري من قبل شرطة محافظة القريات عن تحديد هويته".

وشدد على انه مواطن بالعقد الخامس من العمر، وكذلك مرافقه، مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهما، وجرى إكمال الإجراءات النظامية بحقهما.