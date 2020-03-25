اتفاق بين مجلس الشيوخ وإدارة ترامب بشأن مشروع قانون الاستجابة لكورونا

أعلن مسؤول في ​البيت الأبيض​ أنه "تم التوصل لاتفاقبين مجلس الشيوخ وإدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ بشأن مشروع قانون الاستجابة ل​فيروس كورونا​ ويشمل القانون خطة تحفيزية للإقتصاد بـ2 ترليون ​دولار​ ومبلغ 130 مليار دولار لدعم المستشفيات". وكان ​مجلس النواب الأميركي​، أقر في بداية الشهر الحالي مشروع قانون بتخصيص 8.3 مليار دولار للجهود المبذولة لمكافحة كورونا. وتم تمرير مشروع القانون بموافقة 415 عضواً مقابل رفض اثنين، لينتقل بذلك إلى مجلس الشيوخ لإقراره. ومن المقرر تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتطوير أدوية وأمصال، بينما سيتم تخصيص 2.2 مليار دولار للوقاية والاستعدادات والاستجابة. وأبدى الجمهوريون في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ دعمهم لإنفاق مليارات الدولارات في إطار هذه الجهود.

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