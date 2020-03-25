شفاء 14 مريضا بـ"كورونا" في موسكو

أعلنت نائبة عمدة ​موسكو​ لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من ​فيروس كورونا​ في موسكو ارتفع إلى 14 شخصا.

ولفتت راكوفا للصحافيين الى ان "خمسة مرضى آخرين تعافوا من الإصابة بالفيروس وخروجوا من المركز الطبي كوموناركا في ​مستشفى​ مخصص للمصابين بالفيروس، وقد تم، إلى الآن، شفاء 14 مريضا من فيروس كورونا، على يد أطباء موسكو"ن مضيفة: "جميع المرضى قدموا من الدول الأوروبية".

وأشارت النائبة الى ان "تلقى جميع المرضى الذين يحتاجون إلى البقاء تحت الإشراف الطبي تلقوا التوصيات المناسبة".

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هذا وتم تأكيد 290 إصابة بمرض "كوفيد-19" حتى يوم 24 مارس/آذار في موسكو.

وأعلن مقر عمليات العاصمة الروسية لرصد ومراقبة الوضع مع فيروس كورونا يوم أمس الثلاثاء "تأكدت 28 حالة أخرى للإصابة بالفيروس، وفي المجموع تم تسجيل 290 حالة إصابة بالمرض في العاصمة حتى الآن".

وكانت ​منظمة الصحة العالمية​ قد أعلنت يوم 11 آذار 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل، حتى الآن، عتبة الـ 18900 شخص.