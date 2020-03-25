الصحة الارجنتينية: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 387 اصابة

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الأرجنتين​ية تسجيل 86 إصابة إضافية ب​فيروس كورونا​ خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية، لافتة إلى انه "بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 387 حالة". وكان رئيس الأرجنتين ​ألبرتو فرنانديز​ قد أعن فرض عزل وقائي إجباري على الشعب بأسره، مع بعض الاستثناءات حتى 31 آذار الحالي، وعاد وأعلن أنه قد يمدد هذه الفترة إذا اقتضت الضرورة. هذا وتجاوزت عالميا الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط ​الصين​ نهاية العام الماضي، 421 ألف إصابة، وأكثر من 18820 حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 108 آلاف شخص.

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