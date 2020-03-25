ارتفاع عدد حالات الوفاة في الهند بكورونا إلى 11 والإصابات تتجاوز الـ560

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" عن ارتفاع عدد ​حالات​ الوفاة في ​الهند​ ب​فيروس كورونا​ إلى 11 حالة والإصابات تتجاوز الـ560.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعلن يوم أمس، فرض حظر التجوال لمدة 21 يوما في عموم البلاد، للحيلولة دون تفشي وباء فيروس كورونا، داعيا مواطنيه إلى الابتعاد عن بعضهم البعض، مؤكدا أن الحفاظ على المسافة الاجتماعية هو الخيار الوحيد لإيقاف الفيروس والبقاء في أمان، وقد خصصت الحكومة 2 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي.

وبلغت عدد الإصابات بكورونا في الهند حتى يوم أمس 519، توفي منهم 10، وتعافى 40.