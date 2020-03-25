أفادت قناة "سكاي نيوز" عن ارتفاع عدد حالات الوفاة في الهند بفيروس كورونا إلى 11 حالة والإصابات تتجاوز الـ560.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعلن يوم أمس، فرض حظر التجوال لمدة 21 يوما في عموم البلاد، للحيلولة دون تفشي وباء فيروس كورونا، داعيا مواطنيه إلى الابتعاد عن بعضهم البعض، مؤكدا أن الحفاظ على المسافة الاجتماعية هو الخيار الوحيد لإيقاف الفيروس والبقاء في أمان، وقد خصصت الحكومة 2 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي.
وبلغت عدد الإصابات بكورونا في الهند حتى يوم أمس 519، توفي منهم 10، وتعافى 40.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد حالات الوفاة في الهند بكورونا إلى 11 والإصابات تتجاوز الـ560 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.