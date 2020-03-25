المتحدثة باسم البيت الأبيض غير مصابة بفيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض أن المتحدثة باسمه ستيفاني غريشام، التي تخضع للحجر الصحي منذ أن خالطت مسؤولا برازيليا هذا الشهر غير مصابة بفيروس كورونا بعد أن أثبت الفحص ذلك وإنها ستعود للعمل اليوم الأربعاء.
وكانت غريشام، وهي واحدة من كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع الرئيس في منتجعه بولاية فلوريدا يوم السابع من آذار عندما استضاف ترامب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو والوفد المرافق له. يذكر ان طبيب البيت الأبيض كان قد أعلن أنّ الرئيس الأميركي غير مصاب بكورونا المستجدّ، كاشفًا بذلك نتيجة الفحص الطبّي الذي خضع له ترامب بعدما كان على اتّصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن لاحقا أنّهم مصابون بالفيروس.
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