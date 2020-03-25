رويترز: وفاة وزير الدفاع السوداني بأزمة قلبية في جنوب السودان

أعلن متحدث باسم ​الجيش السوداني​ في تصريح لوكالة "​رويترز​" وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر بأزمة قلبية في ​جنوب السودان​. ومن المقرر أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم.

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