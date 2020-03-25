تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلنت السلطات في تايلاند عن تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 934.
وكان رئيس الوزراء التايلاندي تشان أوتشا قد أعلن أمس حالة الطوارئ في البلاد على أن تدخل حيز التنفيذ يوم غد الخميس، وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وأكد أوتشا أن "فرض حالة الطوارئ سيتم في عموم البلاد لمدة شهر"، نافيا "إعلان حظر التجول في الوقت الحالي".
هذا وقد أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، في وقت سابق عن تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد.
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