تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلنت السلطات في ​تايلاند​ عن تسجيل 107 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 934.

وكان رئيس الوزراء التايلاندي تشان أوتشا قد أعلن أمس ​حالة الطوارئ​ في البلاد على أن تدخل حيز التنفيذ يوم غد الخميس، وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وأكد أوتشا أن "فرض حالة الطوارئ سيتم في عموم البلاد لمدة شهر"، نافيا "إعلان ​حظر التجول​ في الوقت الحالي".

هذا وقد أعلنت ​وزارة الصحة​ التايلاندية، في وقت سابق عن تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد.