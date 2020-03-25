إيران: العقوبات الأمريكية عرقلت جهودنا لاحتواء فيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران عرقلت جهود الدولة لاحتواء فيروس كورونا.

وأوضح روحاني أن إيران لا تحتاج مساعدة الولايات المتحدة لتخطي أزمة فيروس كورونا، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في خبر عاجل له منذ قليل.