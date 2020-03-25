شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب المجتمع المدنى بالتوسع فى المساعدات للأسر المتضررة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القرارات التى جرى الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء هدفها رفع الإجراءات الاحترازية للتقليل من انتشار فيروس كورونا، ومنها قرار حظر التجول من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، موضحة أن على الشعب الالتزام بقرارات الحظر لكى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية، والالتزام أيضًا بإرشادات المتخصصين للوقاية من الفيروس والابتعاد عن الزحام والالتزام بالبقاء فى المنازل.

وأضافت عضو مجلس النواب، لـ"الخليج 365"، أن المجتمع المدنى عليه دور مهم فى مواجهة أزمة كورونا، وهو أن يكون مثالاً للالتزام بجانب دوره فى المساعدة فى تخفيف أثر تلك القرارات على المتضررين.

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ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن على المجتمع المدنى صرف مواد التعقيم ضمن صور المساعدات المختلفة التى يقدمها، بجانب تقديم مساعدات مالية للأسر المتضررة من تلك القرارات، وبالفعل يقدم المجتمع المدنى عددًا من المبادرات الإيجابية خلال الفترة الراهنة.

وفى وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن خطة مواجهة فيروس كورونا بدأت منذ أسابيع، وهناك بعض الدول القريبة لم تستطع الحد من هذا الخطر، موضحًا أن مصر تخطت المرحلة الأولى للخطة التى كانت تضعها الحكومة من 3 مراحل وتوجيهات رئيس الجمهورية هو الحفاظ على سلامة المواطنين .

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى الفترة نفسها، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وقال فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.