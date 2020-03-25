ترامب يثني على قرار اليابان "الممتاز" بتأجيل الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنه يؤيد القرار "الممتاز" بتأجيل أولمبياد طوكيو.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا خلال مؤتمر صحفي في طوكيو.

وأوضح سوجا أن ترامب وآبي تحدثا هاتفيا لمدة 40 دقيقة اليوم الأربعاء.

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وأقر آبي يوم الاثنين بأنه لا يعتقد أنه من الممكن إقامة الأولمبياد في ظل هذه الظروف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء أمام البرلمان الياباني أمس: "إذا وجه إلي سؤال عن إمكانية إقامة الأولمبياد حاليا، سأقول إن العالم ليس في ظروف تسمح بهذا".

ويظل القرار النهائي بشأن مصير الدورة الأولمبية من حق اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤولين بمدينة طوكيو، وكذلك اللجنة الأولمبية اليابانية، بصفتهم الأطراف الثلاثة التي وقعت عقود استضافة طوكيو لهذه النسخة بعدما فازت بحق الاستضافة في 2013 .